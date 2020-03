Médico de 85 años volverá a trabajar para combatir el coronavirus

Este es el caso del Dr. Giampiero Giron de 85 años, que estaba retirado y recientemente aceptó el llamado de su país para regresar a la primera línea contra el coronavirus.

Debate

Está entre los miles de médicos y enfermeras retirados que han hecho lo mismo. Hay muchas posibilidades de que el Dr. Giron se infecte con el virus.

Existe una buena posibilidad de que el Dr. Giron fallezca si se enferma. Pero Italia se levantará nuevamente debido a hombres y mujeres como él.

“Pidieron mi disponibilidad y dije que sí. Cuando decides ser médico, te involucras. Hice un juramento. ¿Miedo de enfermarse? Entonces es mejor no ser médico … Mi deber: independientemente de la edad, los médicos pueden marcar la diferencia en esta etapa.” “Hice [el juramento hipocrático] en 1961, pero todavía recuerdo bien de qué se trata”, declaró Giron, al tiempo que agregó: “Ante la primera incertidumbre, me detendré”.

Hasta antes de este llamado era el director médico de una clínica privada en la ciudad de Mestre y sigue yendo a la sala de operaciones “casi todas las semanas”.

La pandemia del coronavirus está azotando fuertemente a Italia y sus principales ciudades. A la actualidad hay 59138 casos de infectados, 5476 de muertos y 7024 de recuperados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario