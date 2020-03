Limitan servicios en oficialías del registro civil de Tuxtepec

-Solo tramitan las actas de nacimiento y las de defunciones

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Primera oficial del registro civil en Tuxtepec, Aury Alonso Bravo señaló que están limitando algunos servicios, y los únicos que están brindando son el trámite de las actas de defunciones y nacimientos, tomando en cuenta varias medidas de prevención.

Explicó que el registro civil se está sumando a todas las dependencias estatales que están limitando sus servicios, y únicamente están dejando pasar de 5 a 10 personas, además de que al ingresar deben de ponerse gel antibacterial, y empezar con los trámites urgentes, y con esto evitar que haya muchas personas en las oficinas.

Además de que el personal se redujo, debido a que algunos de los trabajadores tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, y por lo tanto al haber menos personal también redujeron el horario de atención y es de las 9 y media de la mañana a la 1 y media de la tarde, ya que además la afluencia bajo considerablemente.

Las medidas que están tomando serán hasta que reciban indicaciones de las oficinas centrales, y será hasta ese entonces cuando retomen los otros servicios en esta dependencia como son las actualizaciones, y otros más.

