La OMS dice que México va “un paso adelante” contra el COVID-19

México “está un paso adelante” para enfrentar el COVID-19 respecto a otros países europeos, al tratar que la curva de infección “sea más plana durante un periodo más largo” y ha tomado las medidas correctas para ello, aseveró este martes Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México.

“Creo que estamos un paso adelante ocupando esta experiencia que nos viene de los países por donde ya ha transitado esta enfermedad”, manifestó el experto en una entrevista publicada por la OMS.

El funcionario exaltó la forma en la que México ha escalonado los escenarios de la pandemia, pues aseveró que “van en el camino correcto”.

Apenas este martes, el Gobierno mexicano declaró la fase 2 de la pandemia de coronavirus, cuando hay transmisión comunitaria, y pronosticó de que el brote se propagará lentamente, lo que permitirá que sea asumible para el sistema de salud.

Destacó que, si se compara lo que han hecho otros países como Italia, España, Francia y Alemania, que están viviendo situaciones muy complejas, México se está beneficiando de esas experiencias y ha tomado medidas con antelación a la fase dos.

Pese a las críticas que ha tenido el gobierno por quienes consideran que ha actuado de manera tardía ante la contingencia, Morales señaló que en otros países las medidas de distanciamiento social se toman cuando “ya llevamos tres o cuatro veces más casos de los que habían hasta hoy en México”.

Por ello, felicitó a los gobiernos de los estados que, desde antes de que se declarara la fase 2, ya se habían posicionado de manera “muy clara y explícita” para disminuir este contagio de persona a persona, tomando medidas como el cierre de espacios públicos y la cancelación de clases.

Aseguró que en México, sí se están cubriendo todos los casos sospechosos y que el país “ha sido totalmente coherente” con el llamado del director general de la OMS de hacer pruebas al 100 % de los casos sospechosos y de sus contactos.

Sin embargo, dijo que en esta fase 2 esto deberá cambiar, pues ahora deberá aplicar la prueba a cualquier persona que presente un síntoma relacionado con el COVID-19 y que haya estado en una zona donde hay transmisión comunitaria.

Asimismo, dijo que para enfrentar esta situación los recursos financieros “deberían fluir sin restricción de la llamada política de austeridad”.

Morales aceptó que en México se espera que 6 % de los infectados requieran cuidados especializados “aunque podría ser un poco más” debido a la “altísima” tasa de diabetes tipo 2 y a la obesidad entre la población.

Esta última, dijo, está asociadas con hipertensión, problemas respiratorios y varios cánceres, lo que hace a los mexicanos una población “que está más en riesgo”.

Confió en que México logrará la “aplanar y prolongar la curva de infección” pero pronosticó que esta situación se mantendrá, por lo menos, hasta julio o agosto próximos.

