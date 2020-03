Instalaciones hospitalarias del ejército en Oaxaca están limitadas: Arturo Cordero

-Sin embargo acatarán las instrucciones que les den las autoridades sanitarias federales y estatales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Las instalaciones de las fuerzas armadas están limitadas en su capacidad, como para atender a personas civiles que padezcan coronavirus, sin embargo el Comandante de la octava región militar Arturo Cordero, dijo que acatarán las disposiciones que les indiquen las autoridades sanitarias del nivel federal y estatal.

Las instalaciones con las que cuentan las fuerzas armadas son dos hospitales, uno en Ixcotel, uno en Ixtepec y una unidad de medicina externa en Pinotepa Nacional, en las cuales hay personas en cama, situación que limita la posibilidad de atender a personas contagiadas con coronavirus, aunque afirmó que trabajan de manera coordinada con las autoridades sanitarias.

El personal que tiene el ejército en Oaxaca es variado y cuentan con médicos generales, especialistas y enfermeros, sin embargo sólo cuentan con un otorrinolaringólogo en cada hospital y reiteró que coadyuvarán en las acciones que las autoridades de salud del gobierno federal y estatal determinen llevar a cabo.

A pregunta expresa de que si se está preparado para atender la pandemia, el comandante de la octava región militar dijo que ningún país en el mundo estaba preparado para esta situación, toda vez que no existe la vacuna para el Covid-19 y reiteró que el equipo humano y técnico de las fuerzas armadas están a disposición de las autoridades federales y estatales.

Finalmente dijo que como medidas de prevención, se han reducido ciertas actividades con el personal del ejército, para no exponerlos a posibles contagios de Covid-19.

