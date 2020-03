Inicia Jornada de vacunación, aplicarán vacunas de casa en casa

-Instalaron un módulo en los bajos del palacio y estará hasta el viernes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes inició la primera jornada nacional de salud 2020, en donde se busca completar los esquemas de vacunación, prevenir enfermedades como diarreas e infecciones respiratorias agudas, contribuir a la reducción de deficiencias en la nutrición, mediante el otorgamiento de minerales y vitaminas, esta jornada se realiza tomando en cuenta las medidas necesarias de seguridad.

Y es que en este año no se realizó acto inaugural o desfile conmemorativo debido a la contingencia, pero además para evitar aglomeraciones en los centros de vacunación, por esta ocasión las vacunas se aplicarán de casa en casa y para población que salga por extrema necesidad de colocará un puesto de vacunación en la planta baja del palacio municipal y estará hasta el viernes 27 de marzo.

Esta primera jornada nacional de salud, será del 23 de marzo al 3 de abril, y van a aplicar vacuna oral bivalente contra la poliomielitis tipo Sabin a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, aplicación de la vacuna triple viral a todos los niños de 1 y 6 años de edad y niños de 7 y 8 años de edad que no cuenten con antecedente de la vacuna triple viral.

Así mismo se completarán los esquemas básicos, y van a distribuir un sobre de vida suero oral a cada una de las madres o responsables de los menores de cinco años que entren en contacto con los servicios de salud, en las unidades médicas; así mismo van a informar a los padres de familia sobre la prevención de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma.







