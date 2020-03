Diputados de MORENA aseguran que realizarán sesión; Priistas no están de acuerdo

-Diputados de morena harán valer su mayoría y realizarán la sesión ordinaria con o sin Diputados priistas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura local, Horacio Sosa Villavicencio, señaló que la sesión ordinaria se realizará, con o sin la presencia del presidente de la mesa directiva y los demás diputados priistas.

Uno de los temas a tratar según el diputado, será subir un punto de acuerdo para que investigue y explique el gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, cuánto costó la renta del equipo usado que se utilizó en el hospital de Tlaxiaco y que se presume pretendía engañar al presidente de la República.

Por su parte el Diputado priista Alejandro Avilés Alvarez, enfatizó que se está valorando y precisó que la fracción del PRI no está de acuerdo en que prosigan las sesiones, toda vez que el escenario nacional es delicado, por muy importantes asuntos que se tengan que tratar.

Y agregó, que si ellos son los hacedores de leyes, se van a ver muy mal sesionando, por lo que pugnarán por qué no se sesione por el bien de todos.

Minimizó la convocatoria de la vicipresidenta, quien convocó a sesión para este 25 de marzo, y recordó que el Presidente de la mesa directiva, ya cerró sesión y lo demás dijo, será protagonismo.

Cabe señalar que algunos empleados del Congreso del Estado han denunciado que están laborando sin medidas de protección y señalan, necedad de Horacio Sosa pese a la fase 2 de la pandemia COVID-19 y entre enojos los empleados recordaron que los aviadores de su hermano Flavio Sosa, jamás van a trabajar.

