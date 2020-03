Determinan en la ciudad de Oaxaca cierre de cines, gimnasios y clubes por pandemina del COVID-19

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El cabildo municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez por unanimidad, determinó el cierre de cines, gimnasios y clubes por la pandemia del COVID-19.

En sesión extraordinaria a puerta cerrada mediante videoconferencia; los concejales determinaron restringir ademas el horario de funcionamiento, de giros industriales

La sesión especial de cabildo mediante videoconferencia se realizó con el propósito de evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados y con ello evitar riesgos de contagio del virus.

En la sesión, los concejales de Oaxaca aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo, emitido por el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, que establece una serie de disposiciones con el objetivo de salvaguardar la salud de las y los habitantes de la ciudad capital durante la pandemia.

Esta iniciativa contempla que, durante el periodo en el que subsista la contingencia sanitaria, y hasta en tanto las autoridades competentes en materia declaren que la pandemia ha sido controlada, las sesiones de Cabildo se realizarán mediante plataforma electrónica.

Asimismo que durante el periodo comprendido desde la aprobación de este acuerdo, y hasta el 19 de abril del presente año, a los establecimientos comerciales considerados de control especial, contenidos en el Catálogo de Giros Comerciales, Industriales y de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, se restringirá su horario de funcionamiento hasta las 22:00 horas.

En el caso de los cines, centros de acondicionamiento físico del sector privado, clubes deportivos del sector privado y escuelas de deportes del sector privado, que son denominados como establecimientos de control normal de alto riesgo, en virtud de la alta probabilidad de contagio al ser instalaciones con gran aforo, concurrencia o que por la naturaleza misma de las actividades que ahí se realizan propicien el contacto físico, con objetos o superficies, a partir de la aprobación del acuerdo y hasta el 19 de abril del presente año dejarán de prestar sus servicios.

También, estipula que todos los establecimientos comerciales durante el periodo de contingencia sanitaria, en sus espacios de atención y áreas de trabajo deberán contar con un aforo máximo cuya densidad sea de una persona por cada dos metros cuadrados, garantizando además el cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Además, establece que no se podrá ejercer en el territorio que comprende el polígono correspondiente al Centro Histórico del Municipio de Oaxaca de Juárez, actividad comercial en vía pública y en particular todas aquellas que se practiquen de manera móvil, semifija, fija, con equipo rodante, tianguis, verbenas, que sean de temporal o permanentemente sobre vía pública o cualquier otro espacio público y de las cuales se obtenga un lucro.

Por ello, se instruyó a la Dirección de Gobierno para que, a través de la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública, conminen a las personas que realicen dichas actividades a que se retiren en prevención al peligro de contagio y la probabilidad de convertirse en un espacio de infección.

También se instruyó a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Proximidad Social, ordenar las acciones necesarias para que el personal operativo invite a la ciudadanía a abandonar plazas públicas, parques y jardines y que se dirijan a sus hogares en prevención al posible peligro de contagio.

“Quiero decirles a los empresarios y a comerciantes que una vez que superemos esta pandemia vamos a poner todo nuestro talento y tomaremos las decisiones para reactivar la economía”, mencionó el mandatario citadino al dar a conocer que este punto de acuerdo surte efecto en el momento mismo de su aprobación.

“Estamos anteponiendo la salud de los capitalinos y de nuestros turistas; verdaderamente estamos actuando de forma responsable, de corazón les agradezco este respaldo, créanme que son decisiones complicadas pero que las llevaremos a cabo de manera muy responsable”, dijo el edil capitalino tras la votación del punto de acuerdo que fue unánime.

Oswaldo García Jarquín agregó durante su intervención que ante la situación se mantienen los incentivos fiscales, tales como descuentos por concepto de continuación de operaciones y otros impuestos, además que con los ahorros que se generen de actividades que no realice el Ayuntamiento, se propondrán programas, acciones y otros estímulos que puedan recibir los sectores afectados por esta situación.

Durante las actividades deliberativas de este órgano colegiado, los concejales Esteban de Esesarte Pesqueira y René González Sánchez se sumaron a este punto de acuerdo, al establecer que estas medidas de prevención y atención, anteponen la seguridad y la salud de las y los capitalinos, además de hacer frente a la contingencia que se vive a nivel global.

Por otra parte, las regidoras Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz y Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez invitaron a la ciudadanía a sumarse a las medidas que realizan los gobiernos municipal, estatal y federal, así como a llevar estas medidas con responsabilidad, ya que la prevención es la mejor arma para salvaguardar la salud de todas y todos los oaxaqueños.

En tanto, los regidores Ismael Cruz Gaytán, José Manuel Vázquez Córdova y Luis Zárate Aragón coincidieron que a través de la solidaridad de la ciudadanía y sumando esfuerzos entre la población y las autoridades, se podrá hacer frente a esta crisis sanitaria que prevalece a nivel mundial. Además exhortaron a la ciudadanía evitar la generación de pánico y establecer un mecanismo de información a través de los canales de comunicación oficiales de las diversas instancias de gobierno.

