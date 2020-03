Cinepolis de plaza Oaxaca cierra temporalmente por coronavirus

-Esto luego de que el cabildo aprobó el cierre de espacios públicos como cines, clubes y gimnasios

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que el cabildo de la ciudad de Oaxaca decidió el cierre de cines, gimnasios y clubes por la pandemia del Covid-19, este martes la empresa cinépolis de Plaza Oaxaca acató esta orden y bajó de su marquesina.

De acuerdo a comentarios del personal del cine, desde el lunes por la tarde noche quitaron la marquesina y se les informó del cierre de manera temporal por la pandemia que atraviesa el mundo y que en varias ciudades del país muchos comercios y empresas han tomado medidas para evitar que la gente se aglomere.

Y es que lunes por la tarde el cabildo de Oaxaca sesionó por video conferencia, en dónde los integrantes acordaron el cierre de cines y otros lugares de esparcimiento, con la intención de disminuir el riesgo de contagios en la capital, luego de que el gobierno del estado confirmó el cuarto caso positivo de coronavirus en la entidad, todos ellos en la región de los valles centrales.

Además cabe mencionar que este martes por la mañana el gobierno federal informó que el país entraba a la etapa dos del coronavirus.

