Cinépolis cierra todos sus cines en México por Covid-19

Ante las medidas preventivas por el coronavirus Covid-19, Cinépolis, la mayor cadena del sector, anunció el cierre de todas sus salas en México a partir de mañana y hasta nuevo aviso.

Milenio

“El mundo está haciendo frente a una de las crisis de salud pública más graves de la última década debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19). Toda nuestra empatía y solidaridad están con las personas y comunidades afectadas”, expuso en un comunicado.

La compañía explicó que a pesar de que ha implementado medidas de concientización, distanciamiento social y sanitarias, la emergencia ha llevado a activar nuevas medidas, que involucran la suspensión de sus operaciones en todo el país hasta nuevo aviso.

“Estas medidas no contemplan ningún ajuste de personal y tengan la certeza que, a medida que tomemos las acciones que nos permitan adaptarnos a los retos que esta nueva realidad nos presente, lo haremos siempre pensando en nuestros colaboradores”, afirmó Cinépolis.

Dijo que a las personas que adquirieron boletos para funciones que no se llevarán a cabo, se comuniquen al 5521226060 o al correo electrónico [email protected], para solicitar el reembolso de su compra o boletos para nuevas funciones una vez que se reanuden operaciones.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) al cierre de 2019 Cinépolis tenía 3 mil 988 unidades.

“Seguimos comprometidos con ser la mejor opción de entretenimiento y pedimos su comprensión por los inconvenientes que todas estas medidas puedan generar. Estamos convencidos que, trabajando de la mano con las autoridades correspondientes y poniendo siempre a nuestros colaboradores y clientes como prioridad, superaremos pronto estos tiempos difíciles”, expuso.

Añadió que seguirá operando a través de la plataforma Cinépolis Klic.

Comentarios

