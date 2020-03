Calles vacías y pocas ventas en calles de Oaxaca por Covid-19

-Esta situación afecta a vendedores ambulantes y artesanos, así como a los comercios de la zona

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Las calles del centro histórico de la capital lucen vacías, debido a las medidas implementadas por la pandemia del Covid-19, una muestra de ello es el andador turístico, el cual lucía desierto, sólo había unos vendedores ambulantes y nadie que comprara sus productos.

Los comerciantes ambulantes, artesanos, taxistas y transportistas están resintiendo que haya pocas personas en las calles de la ciudad de Oaxaca, ellos no pueden dejar de salir a trabajar, pues van al día con sus ingresos.

Esta situación se replica en la casa de las artesanías, un espacio en dónde los turistas nacionales y extranjeros pueden encontrar diversas obras que realizan los artesanos oaxaqueños, como medida de prevención, han optado por permitir el ingreso de personas de manera controlada y ponerles gel antibacterial para evitar contagios.

El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, aprobó este lunes que cines, gimnasios y clubes cerraran el acceso al público para evitar contagios de Covid-19, pues se confirmó el cuarto caso en la región de los valles centrales.



