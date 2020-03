¡Ahora puedes pasar la cuarentena con Chris Hemsworth!

Cada vez son más los famosos que se suman al movimiento #YoEntrenoEnCasa. Esta vez, fue Chris Hemsworth quien decidió hacerlo de una forma muy original y con la que pretende ayudar a sus fans durante la cuarentena por el Covid-19.

Como sabemos, el cuerpo de la estrella de “Thor” es uno de los más deseados, motivo por el que sus dietas y entrenamientos siempre han dado de qué hablar. Es por esto que, a través de su cuenta de Instagram, anunció que abrirá su programa de entrenamiento a través de la app Fitness Centr y lo mejor es que podrás acceder completamente gratis durante las próximas seis semanas. ¿Te imaginas entrenar todos los días con él?

En el vídeo que compartió por Instagram, él mismo aseguró: “En estos tiempos en los que hay tanta incertidumbre y un montón de preguntas en nuestra cabeza, creo que es más importante que nunca que nos centremos en nuestra actividad física, nuestro movimiento, nuestra nutrición y también nuestra fortaleza mental y mantenernos positivos”, dijo para sus más de 39 millones de seguidores en la publicación.

Cabe mencionar que esta app, cuenta con equipo de profesionales y expertos fitness, en nutrición, cocineros, profesores de meditación y hasta de visualización de sueños: “Te ayudarán a mantenerte en forma con ejercicios en casa y usando poco o ningún equipamiento. Además, encontrarás ideas de comidas nutritivas incluyendo básicos de nuestra despensa y mindfulness para mantenerte centrado”, explicó.

Sin duda, Chris Hemsworth se convertirá en tu mejor motivación para esta cuarentena.

¿Aceptas el reto?

