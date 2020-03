Vigilan balnearios de la Cuenca, para evitar concentración de turistas

-En caso de que haya personas que acudan, habrá operativos para sugerirles a los ciudadanos que se retiren

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador regional de Protección civil Jaime Canseco Claudio, puntualizó que están vigilando los balnearios para supervisar que no haya concentración masiva, durante estos días, en donde muchas personas acuden a los balnearios de la región.

Sin embargo en caso de que haya familias que acudan a los balnearios más concurridos y conocidos, habrá personal de protección civil de los diversos municipios, haciendo operativos en donde pedirán a la población que se retiren por su seguridad.

Así mismo, puntualizó que se pidió que todos los balnearios estén cerrados y por lo tanto no habrá personal de primeros auxilios que esté apoyando en estos lugares, como anteriormente se hacía; explicó además que antes de que prohibieran la concentración en algunos lugares, ya estaban capacitando personal de PC de diversos municipios para estar en diversos puntos de la región, sin embargo estas capacitaciones se suspendieron.

Pidió a la población estar al pendiente de los comunicados que emita protección civil, pero sobre todo de la Secretaria de Salud, con la finalidad de seguir las recomendaciones necesarias para evitar contagios de cononavirus.

