Una vez más, trabajadores del SINTS se manifiestan en Oaxaca

–Exigen la recontratación de más de 600 trabajadores del extinto seguro popular

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del extinto Seguro Popular se manifestaron este lunes en las inmediaciones del palacio de gobierno de la ciudad capital, para exigir la recontratación de estos trabajadores en el recién creado INSABI, así lo dio a conocer la Secretaria de Conflictos de la Sección 9 del SINTS Patricia Márquez Rodríguez.

Además señaló que había un acuerdo con el gobernador del estado, para que este lunes se llevara a cabo una reunión para atender y dar una solución a sus demandas, sin embargo dicha reunión no se llevó a cabo y por consiguiente decidieron movilizarse.

Márquez Rodríguez mencionó que son alrededor de seiscientos trabajadores los que se encuentran en esta situación, de los cuales más de trescientos están adscritos a la gremial, entre los espacios hay médicos, enfermeros y personal administrativo.

Agregó que había un acuerdo con la federación que destinaría recursos a los estados y que los trabajadores del seguro popular pasarían de manera inmediata al INSABI, sin embargo esto no ha sucedido, a pesar de que en días pasados se les informó que el convenio entre el gobierno federal y estatal ya se había firmado.

Los trabajadores que se encuentran en esta situación tienen tres meses sin cobrar su sueldo, lo cual tiene consecuencias en sus familias y en la infraestructura educativa, pues no hay personal médico y paramédico en algunos centros de salud.

La representante sindical pidió al gobernador que los atienda para resolver la situación de estos trabajadores, que a la fecha no tienen certeza laboral, cabe mencionar que una comisión fue atendida y están a la espera de los acuerdos a los que se lleguen.

Alrededor de las 6 de la tarde los trabajadores retiraron el bloqueo después de haber sido atendidos

