Trabajadores del Hospital Civil en Oaxaca, denuncian falta de insumos

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El Hospital Civil reportó un abastecimiento del 39% en insumos en el contexto de la pandemia del #Covid-19, además de suspender la atención de la consulta externa y cirugías programadas hasta nuevo aviso.

En conferencia, el secretario general de la Subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Alberto Vásquez Sangerman, indicó que carecen de lo necesario para tratar a pacientes con síntomas de coronavirus e incluso, el personal ha estado desprotegido para revisar a pacientes.

Informó que el viernes pasado les llegaron 300 equipos de protección para el personal médico y de enfermería, siendo el trabajador de línea el más vulnerable.

Asimismo, en este nosocomio hay 28 ventiladores, equipo necesario para pacientes graves de coronavirus de los cuales, 20 estaban inservibles, por lo que, han entrado en un proceso de mantenimiento.

Entre los faltantes que mencionó el líder sindical se encuentra la falta de un equipo de Rayos X, equipo necesarios para detectar las afectaciones del Covid.

En el Hospital General, “Dr. Aurelio Valdivieso”, de los 1,430 trabajadores 203 ya no están laborando porque se trata de personas mayores de 60 años, con enfermedades crónico degenerativas y quienes están embarazadas.

