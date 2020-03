Reporta Oaxaca tres casos positivos a COVID-19

El estado de salud de los pacientes se reportan estable

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 22 de marzo de 2020.- En coordinación con la Secretaría de Salud Federal, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron que hasta el corte de este domingo 22 de marzo del 2020, se notificó un caso nuevo de COVID-19, con lo que se suman tres pacientes positivos en la entidad, todos ellos asociados a casos de importación.

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que a la fecha se han realizado 34 notificaciones de esta enfermedad, de los cuales 30 resultaron negativos y uno sospechoso, análisis que se encuentra en estudio.

Explicó que el tercer caso fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO), único en el estado con la validación por parte del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y se trata de un hombre de 22 años de edad, originario de los Valles Centrales.

Detalló que el paciente proviene de la Ciudad de México y declaró haber tenido contacto con un caso positivo en esa entidad. Actualmente se encuentra en aislamiento domiciliario, bajo vigilancia epidemiológica por parte de los SSO y su estado de salud se reporta estable.

El funcionario estatal señaló que siguiendo la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se han reforzado en todos los sectores de la sociedad las medidas de protección anticipando la propagación del virus; sin embargo, dijo que Oaxaca continúa en una fase de transición, ya que de momento se mantiene un control de los contactos de los casos confirmados por importación.

En este sentido y ante el incremento de casos en el país, Casas Escamilla exhortó a las y los oaxaqueños a sumarse a las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual tiene el objetivo de disminuir el riesgo de propagación del COVID 19; acciones sencillas de distanciamiento e higiene, que permitirán reducir en gran manera el contagio de esta enfermedad en la entidad.

Recordó la importancia del lavado de manos constantemente y el uso de gel antibacterial al 70% de alcohol, así como evitar saludar de beso y mano.

Tambien invitó a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales, y evitar hacer caso o difundir rumores, ya que dijo “la participación de todos será la clave para superar éste reto de salud pública, juntos cuidemos a nuestras familias”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario