Rehabilitación de aire acondicionado, proyecto primordial para la Casa de la Cultura: Directora

-Se requiere de una inversión de 600 mil pesos, para adquirir nuevos climas.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- La Directora de la Casa de la Cultura en Tuxtepec Marie Claire Chávez Martínez, aseguró que está en puerta un proyecto para rehabilitar el sistema de aire acondicionado del auditorio, que hasta el momento solo se abastece con 6 ventiladores en toda el área, por lo que añadió la funcionaria pública que se está trabajando para que pueda estar listo, en la temporada de clausuras escolares y graduaciones.

Y es que durante la reunión que sostuvo el edil Fernando Bautista Dávila con las autoridades auxiliares de todo el municipio en días pasados, para la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, se pudo captar que el sistema de aire acondicionado no estaba funcionando y en lugar de esto, solo había unos cuantos ventiladores.

Sin embargo, comentó Chávez Martínez que se requiere de una inversión de 600 mil pesos para la instalación de nuevos climas, sin embargo dijo que se están buscando los recursos para que se puedan adquirir estos aparatos, que es una necesidad sobre todo para esta temporada de calor.

También reconoció que existen otras necesidades dentro de estas instalaciones, sin embargo dijo que lo más importante en este momento es la instalación del aire acondicionado, así también comentó que ya se había elaborado un proyecto para el mantenimiento de las paredes del edificio, al igual que la impermeabilización del techo.

Resaltó que las actividades para recabar fondos continuarán una vez que haya pasado la contingencia tal y como lo hicieron en el mes de febrero, por lo que adelantó que está en puerta el Festival del Día del niño y del aniversario de la Casa de la Cultura, con el fin de seguir captar recursos para la rehabilitación de diferentes áreas como es el caso de la Sala Audio Visual, que es parte de este objetivo.

