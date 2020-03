Presidentes de colonias del municipio de Santa Lucía del Camino, llaman a la unidad y no frenar la obras iniciadas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Presidentes de colonias del municipio de Santa Lucía del Camino, llamaron a la unidad y no frenar el desarrollo del municipio, esto luego que algunos regidores del municipio piden que se sesione y se transparenten los recursos públicos.

Revelaron que el presidente municipal, ha estado pendientes de la atención ciudadana, sin embargo los regidores que ahora pretenden desestabilizar el municipio nunca han acudido a sus colonias y conocer el sentir de los vecinos.

Pidieron al edil Dante Montaño Montero y sus 12 concejales, en estos tiempos de emergencia sanitaria a causa del Covid-19 estén unidos y definan un plan de salud, por lo que llamaron al diálogo consciente y ordenado que lleve a la culminación de obras iniciadas.

También los representantes de las colonias agradecieron al presidente municipal Dante Montaño, que temas que le dolían al municipio como la proliferación de los giros negros hayan disminuido, que la seguridad este a la baja y la pavimentación de calles y Alumbrado Público se este atendiendo de manera puntual.

Refirieron que no desean que se repitan escenarios de administraciones anteriores de ingobernabilidad, y lo que quieren es que sigan los trabajos que se anteponga el bien común y no el bien particular

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario