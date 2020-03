Por Covid-19, INE suspende módulos de atención ciudadana

-Una vez que pase la contingencia se reanudarán las labores

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Instituto Nacional Electoral (INE), informó que por la contingencia del Covid-19, se suspenden de manera temporal las actividades en los módulos de atención ciudadana en todo el territorio nacional.

Esta medida se implementó este lunes 23 de marzo y las actividades se reanudarán una vez que halla pasado la contingencia, manifiesta el comunicado que el instituto emitió para dar a conocer a la población esta decisión.

La autoridad electoral dio a conocer que esta decisión se tomó debido a que miles de ciudadanos acuden diariamente a realizar algún trámite y por consiguiente representa un riesgo para la propagación del Covid-19.

Las actividades se reanudarán una vez que las autoridades sanitarias tanto a nivel mundial como del país, hallan determinado que la contingencia pasó, asimismo el INE manifiesta que cuando esto suceda, los trámites que ya estaban agendados serán atendidos con celeridad y profesionalismo.

Cabe hacer mención que hace unos días el INE había informado que sólo se atenderían trámites agendados, sin embargo este lunes decidieron suspender todos los trámites.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario