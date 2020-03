Pide Horacio Sosa a Murat, creación de fondo de emergencia para atender contingencia por Covid-19



-El recurso será para comprar medicamentos, equipo y herramientas médicas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Horacio Sosa Villavicencio, dio a conocer que le pedirán al Gobernador Alejandro Murat que por medio de la Secretaría de Finanzas, se cree un fondo de emergencia para atender la contingencia provocada por el Covid-19.

La intención de este fondo es para que se compren medicinas, equipo y herramientas médicas, a la Secretaría de Salud le han pedido que se fortalezca la comunicación con los quinientos setenta municipios de la entidad, con el objetivo de que haya información adecuada para prevenir y atender este problema.

El Presidente de la JUCOPO dijo que a la suspensión de clases, se le dé una perspectiva de género, pues es la mujer, quien atiende a los niños en la mayoría de los casos y muchas de ellas tienen la necesidad de trabajar.

Asimismo indicó que en el congreso de Oaxaca se han sumado con la población, por medio de acciones que privilegian la salud de la familia, las mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, este anuncio lo hizo por medio de un video que subió a las plataformas digitales.

