Pacientes positivos al COVID-19 en Oaxaca se reportan estables

Los SSO reportaron el cuarto caso registrado en la entidad

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de marzo de 2020. Al corte epidemiológico del día 23 de marzo del presente año, se confirmó un nuevo caso de COVID-19 en la entidad, registrando un total de cuatro pacientes, quienes presentan una evolución clínica estable, declaró el secretario de Salud del Estado, Donato Casas Escamilla.

Ante lo cual, hizo un llamado a las y los oaxaqueños a no alarmarse y a reforzar las medidas básicas de la Jornada Nacional de Sana Distancia como: evitar el contacto físico y mantenerse al menos a una distancia de un metro y medio de otras personas, especialmente de aquellas que muestren síntomas de enfermedad respiratoria, así como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, ya que dijo, estas medidas coadyuvarán a disminuir la incidencia de contagios.

Aclaró que el cuarto caso se notificó en la región de Valles Centrales, y se trata de una mujer de 34 años que viajo a diversos países de Europa, por lo que actualmente en Oaxaca no se han reportado casos de transmisión local comunitaria.

Indicó que la paciente se encuentra aislada en su domicilio bajo los protocolos establecidos, su situación es estable y se mantiene en monitoreo médico por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), para vigilar su evolución, se dará seguimiento por 14 días tal como lo indica los lineamientos marcados por la Secretaría de Salud Federal, una vez que la evolución sea favorable, se valorará la finalización del aislamiento.

Añadió que se activaron los protocolos de búsqueda de personas con las que haya tenido contacto la paciente, para cerrar el cerco epidemiológico y ponerlos bajo observación, con el fin de monitorear su estado de salud y prevenir contagios en el entorno social y familiar.

Casas Escamilla puntualizó que se deben extremar las medidas preventivas en los adultos mayores, así como quienes tienen problemas de salud preexistentes, ya que constituyen el grupo de mayor riesgo a complicaciones que requieran de una atención especial y el ingreso hospitalario.

“Estas personas y sus familiares deben ser especialmente cuidadosas, evitar salir de casa, para no exponerse a esta enfermedad viral, la cual es altamente contagiosa”, mencionó.

Finalmente, invitó a la población a no compartir rumores ni información de dudosa fuente, así como mantenerse alerta a los comunicados que emite los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y ante la presencia de síntomas respiratorios, comunicarse al número 800 770 84 37, para consultas relacionadas a la pandemia de COVID-19.

