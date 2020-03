Invita el DIF Tuxtepec cumplir recomendaciones preventivas de posibles contagios por Covid-19

-Quienes tengan la posibilidad de quedarse en casa hacerlo de manera responsable.

-Suspendemos servicios en instalaciones pero nos mantenemos atentos a necesidades: Presidenta DIF

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Tuxtepec que preside María Luisa Vallejo García se suma a las medidas precautorias de contagios por COVID-19 coronavirus, suspendiendo de manera temporal sus servicios en instalaciones y manteniendo únicamente actividades que no pongan en riesgo a los sectores vulnerables como son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad que es en alto porcentaje la población a la que diariamente se atiende.

De acuerdo a indicaciones de instituciones de salud sobre mantener distanciamiento social, desde este Lunes 23 de Marzo al Domingo 19 de Abril la institución suspende temporalmente el servicio directo a público en general en sus diferentes edificios, no así las actividades administrativas; de igual manera, de acuerdo a las sesión de cabildo extraordinaria celebrada este domingo y encabezada por el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila se otorga receso laboral a colaboradores mayores de 60 años de edad, embarazadas, diabéticos, hipertensos, con enfermedades pulmonares, hepáticas, metabólicas, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas, entre otras.

Al pendiente de los sectores vulnerables la Presidenta DIF María Luisa Vallejo García y su equipo de colaboradores han señalado que mantienen su compromiso de estar vigilantes a distintas problemáticas, tal es el caso de las áreas de Procuraduría y el Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia CEAVV quienes se mantendrán atentas las 24 horas del día, al igual que la atención a los puntos de resguardo de los programas Mujer Segura y Mujer a Salvo; en el caso de todas las demás áreas como el Edificio Central, Unidad Básica de Rehabilitación UBR, INAPAM, Centros de Desarrollo Comunitario, Estancias Infantiles y la Ludoteca Municipal estarán realizando tareas de mejoramiento.

La institución solicita a quienes tengan la posibilidad de quedarse en casa que lo hagan y aquellos que no puedan disponer de esos días de cuarentena traten de cumplir con los protocolos de distanciamiento social, consumir mucha agua, alimentos sanos, buscar atención médica ante síntomas como tos, fiebre, dolor de articulaciones e igualmente limpiarse las manos constantemente con agua, jabón y gel antibacterial.

