Es desgarrador. La pandemia de coronavirus se acelera, pero podemos cambiar su trayectoria: OMS

La pandemia del coronavirus “se acelera“, pero su trayectoria puede modificarse, estimó el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), instando a los países a pasar al “ataque” realizando pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados.

“Más de 300 mil casos de contagio del Covid-19 han sido señalados hasta el día de hoy. Es desgarrador. La pandemia se acelera“, pero “podemos cambiar su trayectoria”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

África se prepara para el confinamiento por el coronavirus

África se prepara para el confinamiento, ya en vigor en Ruanda y Mauricio e impuesto este lunes en Lubumbashi, capital económica de la República Democrática del Congo (RDC), para hacer frente al coronavirus en un contexto material y cultural poco propicio.

La actividad en Lubumbashi –sede de la economía minera de la RDC– y sus cuatro millones de habitantes se detuvo este lunes durante 48 horas, por orden de las autoridades provinciales.

La razón: dos pasajeros procedentes de Kinshasa dieron positivo al covid-19 al bajar de un vuelo regular con 77 personas.

Unos 30 casos han sido oficialmente declarados desde el 10 de marzo en RDC -con dos fallecimientos–, todos en la capital de 10 millones de habitantes.

Cuatro diputados han pedido “poner a Kinshasa en cuarentena y aislarla del resto del país” para evitar la propagación del virus al territorio de esta nación de 2,3 millones de km2 y al menos 80 millones de habitantes.

Una reunión sobre el coronavirus está prevista el lunes por la tarde en la presidencia de RDC.

