Entradas restringidas en centros de entretenimiento y restaurantes de Tuxtepec

-Las autoridades estarán vigilando que se cumplan estas medidas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de comercio Alberto Reyes Conti, dijo ante las medidas de seguridad que piden aplicar en el sector comercial, han decidido limitar la entrada en algunos establecimientos como son los restaurantes y balnearios.

En el tema de los restaurantes, señaló que ya dialogaron con el presidente de la canirac Nicolás Malagón, con quien acordaron que disminuir el número de mesas y las cuales estarán dispersas por todo el lugar, con la finalidad de que los comensales no estén muy cerca.

En lo que respecta a los restaurantes que tengan alberca, van a prohibir el acceso a éstas, y en los centros recreativos en donde solo hay albercas estarán vigilando que constantemente se desinfecte el lugar, y para esto se apoyarán con profeco.

En cuanto a los cines del municipio, también está tomando en cuenta varias acciones, pero la principal es ocupar el 50% de las salas, esto es que solo se ocupará cada tercera fila.

Puntualizó que estás medidas son porque en el país aún se mantiene en la etapa 1, sin embargo podrían cambiar estas acciones, en caso de que haya más casos y se pase a la fase 2 en México.

Así mismo, en cuanto rumor que existe de que los vendedores ambulantes no podrán ofrecer sus productos a partir de este lunes, agregó que no se le ha prohibido a ningún comerciante, ni a los ambulantes vender, tomando en cuenta las medidas que ha sugerido el sector salud, “pueden vender, siempre y cuando tengan gel antibacterial y agua para lavarse las manos”; además todo ambulante debe de utilizar platos desechables, como medida de seguridad.

