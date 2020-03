Eduardo Rojas Zavaleta, el palomeado para dirigir el CDE de PRI

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Al momento la única fórmula para dirigir al PRI en Oaxaca es encabezada por Eduardo Rojas Zavaleta (amigo y ex colaborador del gobernador Alejandro Murat Hinojosa) y Zuleyma Amairani Morales Valenzuela, mismos que dentro de los pasillos del tricolor refieren los simpatizantes que el empresario, no tendrá competidor además que el Gobernador ya dio su visto bueno a esta designación.

En entrevista, Rojas Zavaleta, señaló que su encomienda será regresar al PRI a ser un Partido que enarbole las causas del pueblo y que continúe siendo un Partido gestor, que privilegie espacios para las mujeres.

Pese al escenario político poco alentador que han colocado al tricolor en la cuarta posición política, el empresario aceptó que su partido no está pasando por buenos momentos, sin embargo están confiados en captar más militantes jóvenes y que regrese la gente que dejó de creer en el partido.

Puntualizó que el gobernador del estado, es el principal activo que tiene el partido.

Sin pifias y sin pugnas, amenazan con permanecer en la gubernatura y recuperar escaños en la legislatura local, así como recuperar la presidencia de la República.

