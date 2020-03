Difunde IEEPO propuestas de actividades para reforzar los aprendizajes durante el aislamiento preventivo

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal señaló que los materiales se encuentran avalados por la SEP y en televisión se transmitirán por Cortv

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través del portal web institucional, difunde una serie de propuestas de actividades para reforzar los aprendizajes esperados durante el aislamiento preventivo en estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, avaladas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con el acompañamiento de su familia, niñas, niños y adolescentes que permanecerán en sus casas por las disposiciones sanitarias establecidas por los Gobiernos de México y Oaxaca con la finalidad de contener y prevenir el contagio del COVID-19, podrán desarrollar un plan de trabajo para las próximas semanas.

Las actividades incluyen la lectura diaria, conversación, uso de operaciones básicas, cálculo mental, transmisión oral de anécdotas, juegos de mesa, recursos didácticos digitales, entre otros, de acuerdo al nivel educativo de las y los estudiantes.

Desde el inicio de la contingencia, por indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se establecieron y coordinaron acciones preventivas, por lo cual será hasta el 20 abril cuando se reanuden las actividades escolares, siempre y cuando se cuenten con las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal y local.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, mencionó que en cada institución, directivos y docentes acordaron los vínculos de comunicación y difusión con los padres, madres de familia y tutores para el seguimiento de la educación de sus hijos e hijas, además de la información relevante que surja en este periodo de aislamiento preventivo.

Por otra parte, la SEP dispuso, a partir de este lunes 23 de marzo, la difusión del programa Aprende en Casa por TV y en Línea, en coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once Niñas y Niños 11.2.

Este programa con contenidos de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, basados en los planes y programas de estudio de la SEP, se transmitirá en la entidad a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), Canal 9.1 y también por Once Niñas y Niños, canal 11.2 de televisión abierta, de lunes a viernes, en los siguientes horarios: preescolar y primaria, de 9:00 a 12:00 horas; inglés, de 12:00 a 12:30.

Secundaria de las 8:00 a las 11:00 horas, y bachillerato de 11:00 a 13:00 horas, ambos con repetición por la tarde, de las 15:00 a las 20:00 horas a través del canal Ingenio TV.

Aunado a lo anterior, el IEEPO pone a su disposición la plataforma digital: Aula de Aprendizaje Digital, con contenidos multimedia de fácil acceso para alumnos de nivel básico, maestros, madres y padres de familia, con propuestas de actividades para reforzar y adquirir aprendizajes durante el aislamiento preventivo.

Para mayor detalle, consultar la página web institucional del IEEPO https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario