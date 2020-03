Confirma Servicios de Salud de Oaxaca, cuatro casos de Covid-19

-Suman 36 casos notificados, 32 negativos y 4 positivos; no hay sospechosos

Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, reportaron la noche de este lunes que hay cuatro casos confirmados de Covid-19 en la entidad, en total van 36 casos notificados, de los cuales 32 han sido negativos, 4 positivos y al momento no hay casos sospechosos.

En la estadística que publica la dependencia estatal todas las noches, se da a conocer que la mayoría de los casos se han registrado en los valles centrales, con 19 casos negativos y 4 confirmados, la región de la costa ocupa el segundo lugar con cinco casos, todos ellos negativos.

En la cuenca del Papaloapan se han reportado cuatro casos, los cuales han salido negativo, la sierra norte reporta dos casos negativos, mientras que en el istmo y la Mixteca se han registrado un caso negativo en cada una de ellas.

Las autoridades estatales continúan pidiendo a la población que estén atentos a la información que publica la Secretaría de Salud por medio de sus plataformas y que se sigan las medidas de prevención para disminuir los riesgos de contagio.

