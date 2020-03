Con fusión de café Chinanteco y Mazateco, universitaria busca incentivar economía en Jalapa de Díaz

-Dijo que en la actualidad la producción de café ha caído un 70% en ese municipio, por lo que busca desarrollar una marca local para reactivar la economía.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante las afectaciones de la planta de café ocasionadas por las distintas plagas en todo el estado y que sin duda uno de los más afectados fue el grano mazateco de Jalapa de Díaz, Zaira Yeraldi García Ríos una estudiante de la carrera de Gestión y Administración Empresarial y con apoyo de productores chinantecos de la comunidad de Rancho Grande Valle Nacional, busca crear una marca con la idea de reactivar la producción y la economía de estos productores.

Y es que otra de las situaciones que ha agudizado la crisis en el municipio de Jalapa de Díaz y que ha logrado disminuir la producción de café hasta en un 70%, ha sido los bajos precios que paga el mercado internacional, sumándose a esto el coyotaje o intermediarios lo cual ha propiciado que se pierda el interés de seguir produciendo café en esta zona.

Resaltó que con Café “Gayros” se busca motivar a los cafeticultores de ese lugar, por lo que en asesoría con café Marocco busca nuevas alternativas para mejorar la producción y obtener granos de mayor calidad y de nueva cuenta, integrarse a un mercado más competitivo que ofrezca una mejor retribución por sus productos.

Con tan solo 20 años de edad y con un amplio conocimiento en el ramo, Zaira Yeraldi explicó que existe diferencia entre el café Chinanteco y Mazateco, por lo que se busca crear un nuevo concepto con la fusión de estos granos, para que vaya teniendo un sabor distinto y que pueda ser reconocido en ambas regiones y en el mercado Nacional.

