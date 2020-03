Comunidades de Oaxaca toman medidas para evitar contagios de Covid-19

– Las acciones van desde suspender actividades, hasta el cierre de caminos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a la pandemia creada por el Covid-19, algunas comunidades y municipios de la entidad han decidido cerrar caminos carreteros, para evitar que personas contagiadas lleguen a sus localidades e infectar a sus habitantes.

Santiago Astata en la región de la costa, emitió un comunicado en el que informa que “Queda estrictamente prohibida la entrada del turismo extranjero a las playas pertenecientes al municipio y sus agencias”, esto durante el periodo del 20 de marzo al 20 de abril, con la finalidad de evitar contagios de Covid-19.

Por su parte habitante de San Lorenzo Albarradas en la región de los Valles centrales, suspendieron el paso por ese lugar a la capital del estado y viceversa, para ello colocaron letreros en varios puntos del camino.

El municipio de Villa de Zaachila emitió un comunicado este lunes en que informa del cierre de espacios públicos y áreas de uso común, exhortan al cierre de espacios privados como gimnasios, salones de fiesta, bares, cafeterías y centros religiosas, en caso de que no se acate esta disposición, se tomarán medidas preventivas.

También piden a propietarios de tiendas, minisupers, farmacias, miscelaneas, estéticas y molinos, a tomar las medidas pertinentes como el uso de gel antibacterial, lavado de manos y evitar el contacto físico, además informan que los mercados de Zaachila no se cerrarán por el momento.

En lo que se refiere al ayuntamiento, éste trabajará con guardias en cada área con máximo dos personas para atender a la población, además se suspenderán las actividades comerciales a los comerciantes de los jueves de baratillo y del tianguis del 26 de marzo y 2 de abril, asimismo se exhorta a suspender los eventos programados para la Semana Santa.

En cuanto al transporte público, el ayuntamiento de Zaachila les pide adoptar las medidas de prevención recomendadas ante la pandemia.

Así mismo la Regidora de Hacienda de Juchitán Ana Gabriela Nicolás Vera, a través de un video en redes sociales exhorta a los dueños de establecimientos a suspender sus actividades de manera temporal, esto con el propósito de evitar la propagación del COVID-19 en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario