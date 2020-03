Presentan el libro La comunalidad en las escuelas de los Pueblos del Anáhuac

Con este ejemplar se busca que los maestros hagan sus clases más prácticas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que los maestros tengan en las aulas los conocimientos necesarios y sus clases sean más dinámicas, el pasado sábado el maestro Víctor Terán Orozco presentó su libro La comunalidad en las escuelas de los Pueblos del Anáhuac.

Entrevistado, posterior a la presentación señaló que este libro es una iniciativa que surgió luego de ver que en algunas aulas hay maestros que les hace falta hacer más prácticas sus clases, y este libro contempla varias dinámicas que los maestros pueden poner en marcha.

Puntualizó que hay mucho interés de maestros de conocer las dinámicas que implementa, pero también dijo que ya hay muchos maestros que están trabajando en una educación alternativa, así como están sustentando su práctica, y con esto están aportando a la educación, por lo tanto este libro ayudará a que en un futuro la educación en México sea comunal.

Para realizar este libro desde el año 2010 empezó a escribirlo y tardó 5 años, en los 3 años siguientes busco quien lo ayudará para poder imprimirlo, y va dirigido a maestros de todos los niveles educativos, pero también va dirigido a otros sectores de la sociedad en especial para los padres de familia para que conozcan el papel que cada uno juega en la educación.

Víctor Terán Orozco, nació el 14 de mayo de 1872 en el ejido La Esperanza perteneciente a San Lucas Ojitlán, y por 20 años ha sido maestro frente a grupo, así como Asesor Técnico pedagógico.

