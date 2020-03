Por coronavirus, parte del personal del ayuntamiento de Tuxtepec descansará

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para sumarse a las acciones de prevención que ha determinado los servicios de Salud, el cabildo Tuxtepecano decidió reducir el personal de las diversas áreas y con esto evitar poner en riesgo la vida de sus trabajadores y evitar contagios por coronavirus.

En sesión de cabildo, los concejales votaros para que los directores tomen la decisión de mandar a sus hogares al personal que tenga a su cargo siempre y cuando sea mayor de 60 años, tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, o estén embarazadas.

Así mismo los directores tendrán la facultad de turnar a su personal a su cargo y así tengan diferentes horarios para que no estén todos aglomerados.

Esto será a partir del 23 de marzo y hasta al 20 de abril, y para evitar que haya personal que intente faltar pero no está dentro de las categorías antes mencionada, será el director que le pase la lista de los trabajadores que no van a laborar, y así no haya problema alguno.

Cabe hacer mención que anteriormente existía la propuesta de que algunas áreas que no fueran indispensables cerrarán, sin embargo se analizó la opción y decidieron cambiarla.

Y es que además de algunas áreas que reducirán a su personal, también otra de las acciones que está implementando el gobierno municipal es la de cerrar algunos espacios como la unidad deportiva y por lo tanto se va a suspender la escuelita del deporte, los cursos en el INAPAM, los talleres de prevención del delito, y el gimnasio de usos múltiples.

