Ante contingencia, prevén incremento de productos de la canasta básica

Pero además el dólar provocará la escases de algunos otros productos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la contingencia que se vive en algunos países y entre éstos en México, debido al coronavirus, algunos productos de la canasta básica ya están aumentando, pero también es posible que haya la escases de otros debido al alza del dólar.

El comerciante Silvino Reyes señaló que en las últimas compras que ha hecho a los proveedores, éstos le informan del alza de algunos productos en la canasta básica, y por lo tanto ellos tienen que aumentar el precio.

Uno de los productos en los que se ve un aumento considerable es en el arroz, y se espera que suba un poco más, pero que además sean otros también de la canasta básica los que incrementen.

Agregó que el alza del dólar le está pegando a las industrias grandes, que utilizan materia prima para sus productos, lo que a su vez provocará que las empresas decidan reducir su producción, y a su vez que haya escases de algunos productos.

Así mismo señaló que los ciudadanos no se dejen llevar y empezar con las compras de pánico, si no comprar lo que se necesita y de manera responsable.

Y es que en los últimos días se han visto algunas compRas de pánico en otros lugares, y aquí en Tuxtepec ya incrementaron las ventas especialmente en productos de limpieza, como cloros, detergentes, insecticidas e higiénicos.

