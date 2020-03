Suspenden cursos y talleres en instituciones del Gobierno Municipal de Tuxtepec

-A partir de este sábado la Unidad Deportiva Municipal y bibliotecas municipales permanecerán cerradas al público.

-Hasta el 20 de abril regresarán a clases más de mil 200 alumnos de la Casa de Cultura, Prevención del Delito, Escuela Municipal del Deporte e INAPAM.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec se une a las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 y, por indicaciones del Presidente Fernando Bautista Dávila, a partir de hoy se suspenden los cursos y talleres que se imparten en la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, Prevención del Delito, la Escuela Municipal del Deporte e INAPAM delegación Tuxtepec, mientras que los CDC del DIF continuarán laborando bajo las reglas estipuladas por la Secretaría de Salud y la OMS, por lo que a los alumnos se les hará una revisión médica para constatar que no tengan síntomas del COVID-19 y deberán firmar actas responsivas de que es su voluntad continuar asistiendo a sus clases.

En el caso de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja” de esta ciudad de Tuxtepec, Marie Claire Chávez Martínez, encargada de esta institución dijo que con el propósito de evitar condiciones que pongan en riesgo la salud ante la presencia de la pandemia a partir de hoy se suspenden los 16 talleres que se imparten en esta institución a 700 alumnos, así también las reuniones en la Sala Audiovisual, presentaciones en el Teatro Auditorio, así como de la Banda Filarmónica.

Mencionó que las actividades administrativas y operativas continuarán de manera normal, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde; dijo que para alguna información que requiera la ciudadanía puede llamar al número telefónico 875 01 44 o 875 01 55.

Por su parte el Director de Prevención del Delito, Efraín Aquino informó que está área del Gobierno Municipal suspende actividades hasta nuevo aviso, los talleres de repostería, corte y confección, box y música al que asisten más de 60 tuxtepecanos entre niños, jóvenes y adultos, atendiendo de la mejor manera las medidas preventivas y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recomendaciones hechas por el Presidente Fernando Bautista Dávila.

De la misma manera el Jefe de Deportes, Juan Carlos Nava Cruz, anunció que a partir de este viernes se dejan de impartir clases en la Escuela Municipal del Deporte a la que asisten alrededor de 400 niños y jóvenes a aprender, practicar o perfeccionar sus habilidades en atletismo, béisbol, básquetbol, vóleibol, fútbol y tenis.

Cabe señalar que todos estos cursos y talleres suspenden a partir de hoy 20 de marzo y se reiniciarán el 20 de abril de manera tentativa, además del cierre de la Unidad Deportiva Municipal a partir de este sábado 21 de marzo lapso que se utilizarán para llevar a cabo trabajos de mantenimiento a este espacio.

El Gobierno Municipal anunció también que a partir de hoy cierran sus puertas las bibliotecas municipales, y de igual manera reabrirían el 20 de abril.

Por su parte, el DIF municipal también hace pausa en los cursos de baile y bisutería que se imparten en el INAPAM Delegación Tuxtepec en los que están inscritas 30 personas de la tercera edad; esta decisión obedece a las indicaciones del Sector Salud y Presidencia Municipal de Tuxtepec debido a que quienes están inscritos a esta institución son personas mayores de 60 años, consideradas como sector vulnerable a contraer el COVID-19.

Mientras que en los centros de Desarrollo Comunitario (CDC) La Lorena y Costa Verde continuarán laborando de manera normal, pero siguiendo las medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud.

A estos centros de capacitación asisten poco más de 100 personas, mismas que para ingresar tendrán que firmar una responsiva y someterse a una revisión médica para detectar si tienen o no síntomas que los lleven a ser sospechosos de estar contagiados del COVID-19.

De esta manera, el Gobierno Municipal del Presidente Fernando Bautista Dávila continúa dando cumplimiento a los protocolos de prevención para evitar el contagio del Coronavirus en territorio tuxtepecano.

