Sigue la invasión en el muro, ahora es por vendedores ambulantes

-Poco a poco han ido rellenando algunos vecinos, y han optado por poner sus negocios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos meses ha ido aumentando la invasión del muro boulevard, tanto por ciudadanos que viven en este lugar, como de otros más que han instalados sus puestos ambulantes, y que están ubicados a la altura del parque el Flamenco II y la cancha de futbol rápido.

Aunado a estos puestos improvisados, hay otros más que construyeron, sin que hasta el momento las autoridades municipales y federales hagan algo al respecto.

Y aunque desde el año pasado las autoridades municipales solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (conagua), que les concesione el muro desde la banqueta hacia la orilla del río, hasta el momento no han obtenido una respuesta positiva, lo que da pie a que continúe en la invasión del muro boulevard.

El síndico Procurador Juan Luis Sánchez Marin dijo que una vez que les concesionen el muro, van a revisar si las concesiones que tienen algunos ciudadanos están siendo ocupadas para lo que fueron solicitadas, y de no ser así van a proceder contra estas personas.

Señaló que existe la preocupación no únicamente de ellos como autoridades, si no de ciudadanos y presidentes de colonias, ya que la invasión está aumentando considerablemente, sin embargo es poco lo que pueden hacer debido a que aún no les dan luz verde en la conagua.

Y es que desde hace unos años, la invasión del muro ha continuado y se puede ver que desde la altura del monumento a los niños héroes han empezado a rellenar y algunos ciudadanos han optado por tener puestos de comida.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario