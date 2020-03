La depreciación continúa: 23.88 pesos es el tipo de cambio promedio del dólar en México

Al amanecer de este sábado 21 de marzo, el precio del dólar se cotiza en 23.8874 pesos mexicanos sacando un promedio con todas las mesas de cambio. De acuerdo con el reporte de dolar.info, a la compra se paga en 23.2953 y a la venta en 24.4795.

En la observación que se hace al mercado, se presenta al Banco Azteca como la mejor opción para intercambiar la divisa, al posicionar un precio de 24.29 pesos por unidad para su venta y 20.90 para su compra respectivamente.

EL PESO ACUMULA UNA PÉRDIDA DEL 26%

Con el fin de apuntalar la economía, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió sorpresivamente este viernes adelantar su decisión de política monetaria de marzo y reducir en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.5 por ciento.

“En nuestra evaluación, a la luz de los recientes desarrollos macro y financieros internos y externos notables -endurecimiento agudo de las condiciones financieras, grave choque interno y externo negativo a la actividad- el recorte de 50 puntos base fue un movimiento decepcionante, particularmente para una decisión extraordinaria entre reuniones y dado el punto de partida de un nivel de tasa de política restrictiva de 7.0 por ciento”, explicó Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, reseña El Financiero, a propósito del comportamiento del mercado de divisas en México.

El declive de la moneda mexicana se mantiene en el medio de las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus en el país.

El reporte económico de Reuters resalta las declaraciones de Jorge Gordillo, jefe de análisis de CI Banco donde señala que: “Ahorita a los mercados no les importa nada, ellos están asustados. No importa si les mueves la tasa o no”.

