Fortalece IEEPO acciones de limpieza y desinfección en los CAI, CAM, CIS y albergues escolares

Bajo el lema “Limpia tu espacio”, se realizan además labores de higiene en todas las oficinas administrativas de este organismo estatal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de marzo de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fortalece las acciones de limpieza y desinfección en los 82 Centros de Atención Infantil (CAI), de Atención Múltiple (CAM), de Integración Social (CIS) y albergues escolares de primaria que existen en la entidad, como parte de las medidas de protección para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

A través del área de Protección Civil y Emergencia Escolar, se promueven estas actividades en los diversos planteles educativos, así como en la instalación de filtros escolares para proteger la salud de las y los estudiantes, en la última semana previa al receso escolar.

Por indicaciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se realizan estas acciones, las cuales forman parte de la estrategia que la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa implementó para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, principalmente entre los grupos vulnerables, menores de edad y escolares que se encuentran en los diversos albergues.

Bajo el lema “Limpia tu espacio” y las áreas proporcionales de uso común, las y los trabajadores apoyan en la jornada de limpieza en todas las oficinas administrativas de este organismo estatal, con el fin de que se encuentren en óptimas condiciones en beneficio del personal que labora y del público que asiste a realizar diversos trámites.

Para estas tareas, se entregaron materiales de limpieza como son escobas, limpiadores y desinfectantes y se contó con la participación de los responsables de los Niveles de Educación Inicial, Indígena, Primaria y Secundaria.

Con ello, se cumple con los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió en el díptico “Escuela libre del coronavirus”, donde recomienda contar con disponibilidad de agua y jabón en los planteles, mantener limpios y ventilados los espacios educativos, así como la limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común como escritorios, mesas, manijas, barandales, material didáctico, teléfonos y equipos de cómputo.

El IEEPO exhorta a docentes, madres, padres de familia y tutores instruir a las niñas y niños el aprendizaje del lavado correcto de las manos con agua y jabón continuamente; que no se saluden de mano, beso o abrazo, al toser o estornudar, cubrir la nariz y boca con el ángulo interno del brazo, entre otras medidas para el cuidado de la salud.

