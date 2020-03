Envenenamiento de mascotas, la denuncia más común en redes sociales: Naricitas húmedas

-Han detectado casos de envenenamiento en Las Limas y la Colonia del Carmen

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Asociación Naricitas Húmedas busca hacer conciencia entre la población para que denuncie de manera formal a quienes atenten contra los gatos y perros, ya que solo lo hacen en redes sociales sin que presenten una denuncia ante la fiscalía.

La Presidenta de la Asociación “Naricitas húmedas”, Diana Griselda Rodríguez, señaló que es el envenenamiento masivo, el que más denuncian en redes sociales, como el caso que ocurrió en días pasados en las Limas y en la Colonia del Carmen, donde varias mascotas fueron envenenadas.

Por lo tanto le pidió a los vecinos de las diversas colonias, que en caso de detectar este tipo de delitos, y sobre todo conocer quien lo comete, acudir ante la fiscalía para denuncia.

En lo que va de este año, son dos denuncias por maltrato animal las que se han hecho ante la fiscalía, y en las que se ha dado seguimiento por parte de la dependencia de justicia.

Insistió también, en que los sigan apoyando económicamente, para seguir solventando los gastos que se presenten ya que actualmente tienen 25 perros y unos 40 gatos bajo su resguardo, además se ocupan de los animalitos que son abandonados y que tienen que ser atendidos por un veterinario.

Además de recurso económico, necesitan productos de limpieza y croquetas para alimentar a los animalitos.

