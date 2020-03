Conmemora Gobierno de Tuxtepec 214 aniversario del natalicio de Benito Juárez

-Con ofrendas florales que depositaron representantes del Cabildo y Logias Masónicas se recordó al ilustre oaxaqueño y Benemérito de Las Américas

-Como medida de prevención ante el COVID-19, este año no se realizó acto cívico

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Con ofrendas florales y con la asistencia de una representación del Cabildo tuxtepecano, así como de las logias masónicas, el Gobierno Municipal del Presidente Fernando Bautista Dávila conmemoró el CCXIV aniversario del natalicio del ilustre oaxaqueño Don Benito Pablo Juárez García.

En un evento en el que a consecuencia de la contingencia que se vive en el mundo del cual no está exento el territorio oaxaqueño ante la pandemia que está ocasionando el Coronavirus o COVID-19, este año para no exponer a estudiantes ni a la población en general no hubo acto cívico ni se convocó a las escuelas, sino que únicamente asistieron representantes del Ayuntamiento, así como de las logias masónicas que fueron los encargados de depositar ofrendas florales en las estatuas del Benemérito de Las Américas que están colocadas en el parque “Benito Juárez”, así como en el parque lineal que se ubica frente al CBTis 107 de esta ciudad.

Ante los presentes, Rolando Alán Vargas Mayoral, Jefe de Educación, tomó la palabra para exaltar la figura de Don Benito Juárez y afirmó que mayor legado del ex Presidente Juárez fue el principio de transformación de la nación, quien llevó a la práctica la humildad, la perseverancia y la honestidad en el ejercicio de la función pública, principio que sigue al pie de la letra la actual Administración que encabeza el Presidente Fernando Bautista Dávila.

Vargas Mayoral mencionó que el Benemérito de las Américas, fue un gran estadista, quien privilegió las acciones en apego a la ley, sostuvo que la educación es el camino para tener una patria mejor, una de sus frases lo refrenda: “libre para mi es el sagrado derecho de pensar, la educación es el fundamento de la felicidad social, es el principio de libertad y crecimiento de los pueblos”.

Por su parte, el regidor de Servicios Públicos Municipales, José Humberto Villamil Azamar, resaltó que hoy es un día especial para México y mucho más para Oaxaca, el valor, honestidad, forma austera de vivir, vocación de excelencia, buen estudiante, hicieron de Benito Juárez un mexicano ejemplar.

“Juárez trasciende en ser el primer indígena en ser Presidente de un país en todo el mundo, ejemplo de perseverancia, inteligencia y patriotismo”, afirmó el funcionario municipal.

En este acto se hizo una vez más el llamado a la población en general para que tome las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19, tomar en cuenta todas y cada una de las indicaciones que de manera oficial están dando a conocer la secretarías de Salud, así como los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, pues en estos momentos lo principal es mantener la salud de todos tuxtepecanos.

