Con los ideales de Juárez, Oaxaca cierra filas ante los desafíos del país: AMH

El Gobernador y el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaron el aniversario 214 del natalicio de Benito Juárez García en Guelatao

AMLO destacó que el Prócer de la Reforma, ha sido el mejor presidente que ha tenido el país, y reconoció que fue un hombre que encarnó la perseverancia, la resistencia, al no rendirse ante la adversidad

Guelatao de Juárez, Oax. 21 de marzo de 2020.- Al encabezar junto con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la ceremonia cívica por el 214 aniversario del natalicio de Licenciado Benito Juárez García, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que con los ideales del Benemérito de las Américas, en Oaxaca se cierran filas para enfrentar los desafíos que se acontecen en el país y junto con México, la entidad se encuentra de pie y de cara al futuro.

En este municipio serrano que vio nacer al Patricio, el Mandatario Estatal señaló si un mexicano demostró templanza ante la adversidad, fue Benito Juárez, si un héroe supo unir a México en tiempos difíciles, fue Benito Juárez.

Por lo que indicó que ante los retos que enfrenta la nación, es fundamental entender que la mexicanidad también significa unidad, sobre todo y sobre todos.

“En Oaxaca no le apostamos a la división, aquí no se saca raja política de la contingencia, aquí no lucramos con lo más sagrado que tienen los mexicanos que es la salud, aquí trabajos en unidad. Aquí sumamos, no restamos, aquí multiplicamos, no dividimos, aquí sabemos trabajar en unidad”, destacó el gobernador Murat Hinojosa.

Señaló que el Coloso de Guelatao nos enseñó que “el que no espera vencer, ya está vencido”, por lo que es importante tener presente que en estos momentos una vez más saldremos adelante y sabemos vencer.

“Venimos de una cultura milenaria, donde somos pueblos guerreros. Venceremos porque se ha demostrado a través de la historia que somos solidarios y en donde prevalece la corresponsabilidad y porque sabemos unirnos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien quiere que le vaya bien a la nación”, resaltó.

Ante los 25 presidentes municipales de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán, -ejemplo de la organización comunitaria de los pueblos zapotecos, chinantecos y mixe-, el Jefe del Ejecutivo Estatal señaló que ante esta pandemia saldremos adelante, cuando esto pase recordaremos que México es más grande que sus desafíos.

Reconoce AMLO la perseverancia y resistencia de Benito Juárez

En tanto el Mandatario Federal, destacó que Benito Juárez, es sin duda el mejor presidente que ha tenido el país, con atributos y virtudes, fue un hombre que encarnó la perseverancia, la resistencia, al no rendirse ante la adversidad, así lo demostró su historia pública desde que fue gobernador de Oaxaca.

Ante el presidente municipal de Guelatao de Juárez, Federico Hernández Ramírez, el Presidente de México expresó su beneplácito por estar en Guelatao “tierra que vio nacer el mejor Presidente de México”, dijo, permitiéndole reafirmar sus convicciones para seguir su ejemplo de servir al pueblo y a la Patria.

Reconoció el trabajo comunitario que realizan los pueblos indígenas de Oaxaca y que se ha replicado en todo el país, como es el mejoramiento de escuelas, caminos y obras de beneficio social, por lo que se continuará apoyando esta labor que realizan las localidades oaxaqueñas con la entrega directa de los recursos públicos.

En este acto, anunció que conformará un Fondo para que sea manejado por las autoridades municipales de esta localidad, para el desarrollo y bienestar del pueblo. “Lo hago porque ya iniciamos esta forma de gobierno aquí en Oaxaca. Son las autoridades municipales de usos y costumbres las que están construyendo los caminos y lo están haciendo muy bien. También aquí iniciamos un programa que ya se extendió a todo el país y consiste en entregar a las sociedades de padres y madres de familia recursos, para que cada escuela tenga su presupuesto”, dijo.

Al tiempo de señalar que es un premio a la honestidad de los pueblos de Oaxaca y para fortalecer su cultura y forma de trabajo comunitario.

En su oportunidad, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Refino Montes, señaló que como parte de las actividades para conmemorar el natalicio del Benemérito de las Américas, se realizó el Torneo de basquetbol de la Copa Benito Juárez con 256 equipos de 45 comunidades de la Sierra Juárez, muestra clara de la organización comunitaria, que junto con la música, canto y poesía, se mantiene la paz, tranquilidad y el buen gobierno de las localidades. “Al honrar a Benito Juárez, también se honra a la organización y unión de las comunidades indígenas”, expresó.

Durante la ceremonia, el gobernador Murat Hinojosa y el presidente López Obrador colocaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor en el monumento erigido en honor al célebre patricio que promulgó las Leyes de Reforma.

Asistieron la y los senadores Susana Harp Iturribarría, Salomón Jara Cruz y Raúl Bolaños Cacho Cué, así como el presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán, Mauricio Cruz Vargas y la ganadora del concurso regional de declamación de la primaria “Morelos” de Trinidad, Ixtlán, Belinda Lineth Martínez Ruiz.

