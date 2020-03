Cierran Árbol de El Tule por contingencia del Coronavirus

-Esta decisión la tomaron las autoridades municipales y la dan a conocer a través de un comunicado.

cuartaplana.com

Oaxaca, Oax.- Ante la contingencia del Coronavirus, las autoridades de Santa María El Tule, determinaron cerrar los accesos a este árbol milenario y representativo del estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que la determinación es cumpliendo al anuncio de la Secretaría de Salud Federal y evitar contagio por Covid-19.

“En atención al comunicado emitido por la Secretaría de Salud, con relación a prevención en la propagación del virus del Covid-19, y con el fin de cuidar la salud de nuestros ciudadanos, el cabildo municipal ha determinar cerrar el acceso al árbol”, refiere el documento.

El cierre inició desde este sábado 21 de marzo y que se retomará las actividades hasta que disminuya los riesgos de contagio.

El documento es firmado por el presidente municipal, Gregorio Peralta Gómez.

Es de señalar que en Oaxaca, ya se han cerrado parques, espacios públicos, dependencias estatales y escuelas derivado a la contingencia del Covid-19.

