Aplazan inauguración de hospital en Tlaxiaco; Gobierno de Oaxaca había rentado 20% del equipo

-El Director General del IMSS ofreció una disculpa a los habitantes y

evidenció que el gobierno del estado, rentó equipamiento y además usado.

Jorge Acevedo

Tlaxiaco, Oaxaca.- Quiero ofrecer una disculpa, porque casi, casi le fallamos al pueblo de Tlaxiaco”, así inició su discurso el Director General del IMSS Zoé Robledo en la preinauguración del hospital comunitario IMSS-Bienestar en este municipio de la región Mixteca.

Dijo que no hubiera sido valido que el Presidente inaugurara un hospital que todavía no está terminado al cien por ciento, señaló que no habría sido valido que se cortara el listón y se develara una placa, si todavía no se podría atender a la población, por ello el director del IMSS afirmó que este nosocomio será inaugurado el próximo primero de abril.

Zoé Robledo evidenció que el gobierno del estado rentó el 20 por ciento del equipamiento y que además dicho equipo es usado, cuando el acuerdo era que el gobierno de Oaxaca equiparía el hospital y le gobierno federal lo operaría, por esta razón se analizará qué fue lo que sucedió.

Incluso el funcionario federal recordó que en una visita a Oaxaca, el Presidente les dijo que el 20 de marzo regresaría a Tlaxiaco a inaugurar el hospital, sin embargo actualmente se encuentra con un avance del 97 por ciento, por ello no se puede inaugurar hasta el próximo primero de abril.

Por su parte el mandatario nacional subió un video a sus redes sociales y confirmó lo dicho por el director del IMSS, de que se trata de una preinauguración y que el hospital de Tlaxiaco será inaugurado el próximo primero de abril.

Además señaló que en su gobierno no se harán las viejas prácticas, pues dijo que anteriormente se inauguraban hospitales con equipo rentado y que cuando se iba el Presidente, se los llevaban y la población se quedaba vulnerable.

Cabe señalar que el hospital de Tlaxiaco tenía diez años en el abandono y hasta apenas se terminará su construcción y equipamiento para atender a los municipios de la región Mixteca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario