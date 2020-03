AMLO agradece a Trump no cerrar frontera y propone acelerar T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habló por teléfono con su hómologo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le agradeció no cerrar la frontera ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

“Hablé con el presidente Donald Trump; le transmití la solidaridad de México con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos. Agradecí su decisión de no cerrar la frontera”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Twitter, López Obrador destacó que también le propuso acelerar la entrada en vigor de Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el fin de recuperar la economía de ambos países.

El mandatario resaltó que reafirmó a Trump su compromiso de trabajar en coordinación, principalmente ante la contingencia de Covid-19, y aseguró que fue “una plática afectuosa”.

“Le propuse acelerar la entrada en vigor del T-MEC para impulsar la recuperación económica de ambos países. Reafirmamos el compromiso de trabajar siempre juntos y, en especial, ahora que atravesamos por tiempos difíciles. Fue una plática afectuosa”, añadió .





