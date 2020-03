Truenan regidores contra Presidente de Santa Lucía, lo acusan de desvío de recursos

-Señalan que ha desviado alrededor de 90 millones de pesos del Fondo para la Seguridad Pública Municipal

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Regidores del municipio de Santa Lucía del Camino, hicieron señalamientos en contra del Presidente Municipal Dante Montaño Montero de desviar recurso, esto sucedió en una sesión de cabildo que se realizó este jueves por la noche.

El desvío señalan los concejales es por un monto aproximado de 90 millones de pesos del Fondo para la Seguridad Pública Municipal y fueron la mayoría de los regidores, quienes hicieron reclamos airados al edil sobre el tema, incluso la Síndica Municipal Nancy García rompió varios documentos que se firmarían en dicha sesión de cabildo.

Otros de los señalamientos que le hicieron a Montaño Montero, es con relación a despidos injustificados, descuentos indebidos al personal del ayuntamiento, y dijeron que ese dinero no se reportaba a la hacienda municipal y que se los quedaba el presidente municipal.

El gobierno de Santa Lucía del Camino emitió minutos después un comunicado, en el que manifestaba que la Síndica Municipal había asistido a la sesión de cabildo en estado de ebriedad, más tarde la funcionaria municipal mostró un certificado médico y afirmó que procederá en contra del edil de manera legal por violencia política y de género.

Cabe hacer mención que la sesión a la que se convocó al cabildo, fue para que se aprobara un acuerdo para suspender labores debido a la contingencia por el Covid-19, además el edil quería que la Síndica Municipal firmara un documento para hacer uso de los recursos destinados a la seguridad, el cual se negó a firmar.

