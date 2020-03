Suspenden velas de Juchitán por COVID-19

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- Durante la tarde de hoy; socios de las distintas velas que se realizan en el mes de mayo coincidieron en la suspensión de sus festividades por la contingencia sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus o COVID-19.

Tras el memorándum enviado a los socios por parte del ayuntamiento, para realizar una reunión con carácter de urgente para tratar el asunto de la suspensión o no de las festividades de mayo y otros eventos.

Los socios reunidos en el cabildo juchiteco, decidieron de manera conjunta con funcionarios del ayuntamiento la suspensión de toda actividad como son: velas, regadas, misas, festividades de Cuaresma entre otras.

A pesar de que durante la reunión una minoría expuso la propuesta de esperar un tiempo más para determinar la suspensión, fueron la gran mayoría de socios y representantes de las distintas sociedades, quienes tomaron esta decisión de suspender para acatar la recomendación emitida por los distintos niveles de gobierno.

