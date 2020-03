Sindicalizados del gobierno de Oaxaca, piden sumarse a cuarentena por Covid-19

-Exigen a su dirigencia que emita un pronunciamiento para enfrentar la contingencia por el Covid-19, por la que atraviesa el país.

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno del estado, se manifestaron este día, para exigir a su dirigencia, que emitan un pronunciamiento para enfrentar la contingencia por el Covid-19, por la que atraviesa el país, incluyendo el estado de Oaxaca.

Señalan que por tratarse de un problema serio, se deben tomar las medidas necesarias para evitar contagios, pues en caso de no hacerlo, se podrían colapsar los servicios de salud, por un posible contagio masivo de personas si no se acatan las medidas de prevención necesarias.

Uno de los representantes sindicales de la Secretaría de Turismo, dijo que el gobierno del estado ha estado tomando medidas para proteger a los trabajadores, sin embargo los dirigentes del sindicato no han dicho nada alrespecto, por ello decidieron manifestarse de esta manera.

Además aclararon que esta manifestación no es en contra del titular de la Secretaría de Turismo ni por recibir malos tratos, pues en reuniones que tuvieron con el titular de la dependencia, se decidió quitar los módulos de atención de la calle Allende en el centro histórico y la de la terminal de primera clase.

Y es que manifestaron que quienes están en dichos módulos tienen mucho contacto con turistas extranjeros, entre ellos europeos y es posible que por ese medio se puedan generar casos sospechosos de contagio por importación.

Cabe señalar que el gobierno del estado emitió un comunicado en el que a partir de este sábado 21 de marzo, las dependencias suspenderán de manera temporal las actividades no esenciales del sector público y sólo se atenderán aquellas que sean sustantivas y prioritarias en cada una de las dependencias y organismos estatales.

