Señalan de misógino, autoritario y represor a Presidente de Santa Lucía del Camino

-La denuncia la hicieron regidores que están en desacuerdo con el actuar del edil Dante Montaño Montero

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Regidores del municipio de Santa Lucía del Camino, señalaron que el gobierno que encabeza el edil Dante Montaño Montero está plagado de opacidad, corrupción, nepotismo y autorismo y que así se ha conducido desde que asumió el cargo el primero de enero de 2019.

La Síndica Municipal Nancy García dijo que no serán cómplices de la rapiña y del saqueo que ejerce Montaño Montero, además enfatizó que en varias ocasiones le han pedidio al edil que rinda cuentas y hasta el momento no lo ha hecho y como respuesta sólo han recibido despidos injustificados y violencia política y de género.

Asimismo señalaron que en el tiempo que lleva al frente del ayuntamiento, no se han hecho obras de impacto y que muchos de los actos que se llevan a cabo son falsos y lamentablemente esto va en perjuicio de los habitantes de Santa Lucía del Camino.

Otro señalamiento que hicieron, fue que las multas del alcoholímetro las cobra en efectivo y no se emiten recibos de ello y por consiguiente ese dinero no entra a las arcas municipales, también dijeron que dicho cobro no está contemplado en la ley de ingresos, la cual dijeron, fue aprobada sin el consentimiento de cuatro regidores.

En lo que se refiere a los despidos injustificados, mencionaron que la mayoría de ellos se dieron en las regidurías de quienes no aprueban la conducta del edil, y que esto manifiesta el autoritarismo y la arbitrariedad con la que se conduce el edil Dante Montaño Montero.

La Síndica Municipal dijo que la política de represión por parte del edil ha sido en contra de las regidoras Nayeli, Carmen y de su propia persona, a quienes les ha puesto obstáculos para desempeñar sus funciones y una prueba se dio el pasado 8 de enero de este año interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido hicieron un llamado a las autoridades correspondientes, para que tomen cartas en el asunto, pues aseguró que desde hace un año ha denunciado estos actos.

Cabe recordar que la tarde del jueves un grupo de regidores hicieron señalamientos en contra del Presidente Municipal Dante Montaño Moreno de desviar recurso, incluso la Síndica Municipal rompió varios documentos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario