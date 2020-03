Por Covid-19, Banxico reduce a 6.5% su tasa de interés de referencia

Para hacer frente a las presiones económicas y financieras que está teniendo el país a causa del coronavirus, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió adelantar su decisión de política monetaria y reducir de 7.0 a 6.5 por ciento la Tasa de Interés Interbancaria a un día, así como adoptar otras medidas para proveer liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales.

Milenio

En su comunicado de política monetaria, el Banxico señaló que las circunstancias actuales afectan las previsiones sobre el crecimiento y la inflación para la economía nacional en el horizonte en el que opera la política monetaria.

En particular, las afectaciones sobre la actividad económica que se derivarían de la pandemia, en un contexto de una mayor debilidad de la economía global, conducen a un deterioro de las perspectivas de crecimiento. Por ello, se anticipa que las condiciones de holgura se amplíen aún más de lo previsto, con un balance de riesgos considerablemente sesgado a la baja.

En cuanto a la inflación, la ampliación que presentaría la brecha negativa del producto, aunada a la disminución en los precios internacionales de los energéticos, podrían implicar presiones sobre este indicador, aunque ello podría verse contrarrestado por las presiones al alza que podría tener la depreciación del tipo de cambio sobre los precios.AS

El banco central explicó que la rápida propagación del coronavirus ha afectado severamente las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y ha conducido a un deterioro importante en las condiciones financieras globales.

Adicionalmente, se ha registrado una marcada disminución en los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, lo que ha llevado a diversos bancos centrales de economías avanzadas y emergentes a reducir sus tasas de interés, en algunos casos de manera anticipada.

Destacó que al igual que en otras economías emergentes, en las últimas semanas la moneda nacional se depreció de forma importante, las tasas de interés de valores gubernamentales aumentaron de manera significativa en todos sus plazos y las primas de riesgo se incrementaron considerablemente.

Por tanto, la Junta de Gobierno decidió implementar medidas adicionales para proveer liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales.

Destacó que perseverar en fortalecer los fundamentos macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias, tanto en el ámbito monetario como fiscal, contribuirá a un mejor ajuste de los mercados financieros nacionales y de la economía en su conjunto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario