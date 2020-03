Por contingencia, suspenden Cuarto Encuentro internacional de Escritores en Tuxtepec

-El cierre de las fronteras de los países de Latinoamérica por la pandemia, impidió la salida de sus escritores invitados.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la asociación El Flamenco y cronista de Tuxtepec Sabino Pérez Ramírez, informó que el Cuarto Encuentro Internacional de Escritores que se tenía programado a realizarse del 24 al 26 de marzo se suspende, debido al cierre de las fronteras de los países de Latinoamérica imposibilitando la salida de los personajes invitados a este evento, debido a la propagación del COVID-19 por el mundo.

Así también explicó que para el mes de octubre, se busca realizar de nueva cuenta este evento pero ahora con escritores nacionales ya que la sede del encuentro Internacional, será en otro estado de la república por lo que mencionó que prefiere enfocarse con los escritores del país.

Sin embargo también comentó que el acervo cultural de Tuxtepec no para, ya que indicó que La Feria Nacional del Libro si se realizará el próximo 27 de marzo al 5 de Abril donde ya se aseguró la participación de varias casas editoriales y pese a la contingencia que se está llevando a cabo en la actualidad, dijo que los participantes si vendrán a esta feria para dar a conocer sus productos.

Dijo que no hay riesgo de que esta Feria se suspenda, ya que no son eventos masivos además de que las casas editoriales, ya han confirmado su presencia bajo su propio riesgo y añadió, que las personas podrían acudir a este evento como en cualquier otra actividad, ya que aseveró que no son muchas las personas que se concentran en este tipo de evento.

Aun a pesar de esta decisión, dijo que se tomarán todas las medidas preventivas que marca el sector salud para la protección ciudadana, es por eso que hace la invitación al pueblo para que asistan a este evento y adquirir estos libros, para así enriquecerse culturalmente, aprovechando esta cuarentena desde sus hogares.

