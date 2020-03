Pese a cuarentena, La Rinconada celebrará su fiesta del Quinto Viernes

-Aseguran que el brote de esta epidemia, se debe a las sustancias que le ponen a los alimentos por lo que no hay temor de que esta enfermedad llegue a ese lugar.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Aunque ya es un hecho la medida de prevención para cerrarle las puertas al Coronavirus en la región, el Comité de Fiesta de la comunidad de La Rinconada municipio de Valle Nacional, anuncia que la fiesta anual correspondiente al Quinto Viernes de la Cuaresma no se suspende y que no hay temor en la comunidad por esta epidemia, así lo dio a conocer Alfredo García Castillo encargado de este Comité.

Y es que mencionó que ya los gastos corrieron para este festejo y que ha sido de la voluntad de los mismos pobladores, que esta fiesta se realice como se viene haciendo desde hace muchos años y que una enfermedad no la va a interrumpir.

Por otro lado aseguró que la población se siente confiada de que este virus no llegará a La Rinconada, debido a que la salud de su gente está basada en una alimentación sustentable difícil que pueda ser contaminada por alguna infección o bacterias, ya que comentó que esta enfermedad se produjo por las sustancias que le ponen a su alimentación y que los ha ido infectando.

En lo que respecta a la seguridad, señaló García Castillo que al igual que sus vecinos de la comunidad de Vega del Sol, no permitirán que ningún delincuente cometa sus fechorías y dijo que actuarán conforme a sus usos y costumbres, para escarmentar a quien interrumpa la tranquilidad del pueblo.

