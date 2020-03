Ocho denuncias por acoso se han presentado, hay dos órdenes de aprehensión: Fiscalía

-En el caso de la UABJO el Fiscal dijo que no han recibido ninguna denuncia al respecto, aunque están dando seguimiento al caso

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Fiscal General de la República Rubén Vasconcelos Méndez, informó que existen ocho denuncias por acoso sexual contra estudiantes del sistema COBAO, seis de ellas son de la región de valles centrales y dos en la Mixteca, de estas denuncias, ya existen dos órdenes de aprehensión.

Señaló que han realizado diversas actividades en los planteles en dónde las estudiantes denunciaron de manera pública ser víctimas de acoso por parte de profesores, en esos planteles dieron a conocer a los estudiantes el significado de la violencia sexual contra mujeres, los servicios que tiene la Fiscalía.

Esto con el objetivo de que las alumnas sepan a dónde deben acudir a presentar una denuncia en caso de ser vícitimas de algún tipo de violencia y señaló que en ese marco fue que se interpusieron algunas denuncias para que la Fiscalía investigue estos casos.

Cabe recordar que en los primeros días del mes de marzo estudiantes del COBAO 01 de Pueblo Nuevo se manifestaron en su plantel, de ahí hubo réplicas en más planteles, situación que provocó que la Dirección General del COBAO diera a conocer su postura y que la Fiscalía interviniera.

Además hace unos días estudiantes de la facultad de medicina de la UABJO también denunciaron ser víctimas de acoso, en ese sentido el Fiscal dijo que están dando seguimiento a este caso, aunque aclaró que hasta el momento no se han presentado denuncias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario