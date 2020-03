Habitantes de Vega del Sol, toman centro de Justicia en Tuxtepec

– Esto debido a que liberaron a 3 presuntos asaltantes por falta de pruebas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Habitantes de Vega del Sol, conocido como Zuzul, tomaron las instalaciones del centro de Justicia de esta ciudad, debido a que dejaron en libertad a 3 presuntos delincuentes que el pasado viernes le robaron a un habitante de esta comunidad.

Señalaron que fue este jueves que el juez Jorge Basilio los dejó en libertad, por falta de pruebas, lo que los molestó ya que aseguraron que sí existen las pruebas necesarias para procesarlos, por lo tanto lo acusaron de corrupto.

Para presionar y una vez más detengan a estos 3 presuntos delincuentes, así como para exigir la salida del juez, los habitantes tomaron el centro de Justicia. Aseguraron que van a estar en este lugar el tiempo que sea necesario, además de que habitantes de otras comunidades cercanas se van a sumar a sus movilizaciones las cuales podrían agudizar.

Tras permanecer un rato encerrados, los ciudadanos que habían acudido a hacer un trámite, fueron liberados.

Cabe hacer mención que estos 3 presuntos delincuentes fueron detenidos por los habitantes de la comunidad el pasado viernes, y aunque pretendían linchar, decidieron entregarlos a las autoridades.

